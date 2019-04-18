Facebook случайно подтянул контакты из электронной почты 1,5 млн пользователей

18 апреля, 2019, 15:23

Facebook случайно загрузил контакты из электронной почты 1,5 млн новых пользователей с мая 2016 года

Об этом сообщает Reuters.

В марте Facebook прекратил предлагать проверку пароля по электронной почте для новых пользователей. Отмечается, что были случаи, когда электронные контакты людей были загружены на Facebook, когда они создали свою учетную запись.

"По нашим оценкам, до 1,5 млн контактов электронной почты могут быть загружены. Эти контакты ни были переданы никому, и мы их удаляем", - заявил Facebook.

В компании отмечают, что основной недостаток зафиксировали и устранили.