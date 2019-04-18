Европарламент принял новые визовые правила для Шенгенской зоны

Новые правила, в частности, увеличивают срок подачи на открытие визы с 3 до 6 месяцев до поездки, а также предусматривают возможность сделать представление в электронном виде. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет могут освобождаться от визовых сборов.

В то же время увеличивается предельный срок действия многократной шенгенской визы - с одного года до пяти, что позволит сэкономить время и деньги для как для заявителей, так и для визовых учреждений стран ЕС.

Стандартный размер визового сбора будет увеличен с 60 до 80 евро.

Как говорится в сообщении, новая визовая политика должна способствовать развитию европейского туристического бизнеса, который обеспечивает 10% общего ВВП Евросоюза.

По статистике Еврокомиссии, в течение 2017 было выдано более 14 млн шенгенских виз.

Сейчас граждане 105 стран требуют оформления виз для краткосрочных поездок в 26 стран ЕС, входящих в Шенгенскую зону. В Украине с Евросоюзом действует безвизовый режим.