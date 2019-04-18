Если Коломойский будет прикрываться моим именем, будем ссориться, - Зеленский

18 апреля, 2019, 09:19

Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.

Журналисты спросили у кандидата, как он будет реагировать, если Коломойский будет прикрываться его именем, решая какие-то свои вопросы - в "Укрнафте", в судах.

На что он ответил: "Буду с ним разговаривать об этом. Жестко. Будем ругаться. Моим именем прикрываться, слушайте, это невозможно. Я считаю, что это неправильно".

Зеленский добавил, что в случае, если кто-то из его команды обведет его вокруг пальца, например, украв на этом деньги, то эти люди сядут в тюрьму.