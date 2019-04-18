Если Коломойский будет прикрываться моим именем, будем ссориться, - Зеленский
18 апреля, 2019, 09:19
Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что будет делать в случае, если олигарх Игорь Коломойский будет прикрываться его именем, решая свои вопросы
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.
Журналисты спросили у кандидата, как он будет реагировать, если Коломойский будет прикрываться его именем, решая какие-то свои вопросы - в "Укрнафте", в судах.
На что он ответил: "Буду с ним разговаривать об этом. Жестко. Будем ругаться. Моим именем прикрываться, слушайте, это невозможно. Я считаю, что это неправильно".
Зеленский добавил, что в случае, если кто-то из его команды обведет его вокруг пальца, например, украв на этом деньги, то эти люди сядут в тюрьму.
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