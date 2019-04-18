Экс-игрок "Динамо" рассказал, как депрессия отняла у него 5 лет жизни
18 апреля, 2019, 15:34
Экс-защитник сборной Украины и "Динамо" долгое время отходил от депрессии после завершения карьеры
Слова экс-футболиста передает MC.today.
"После завершения карьеры четких целей для жизни не было, думал, все разрулится как-то само по себе. Тогда мне казалось, что бизнес уже точно не сложнее футбола и я быстро войду в курс дела. У меня депрессия отняла года три жизни. А если быть уже совсем честным - лет пять. Тяжелые времена. То, что алкоголь - не выход, я понял сразу, но вот куда идти, не представлял. На тот момент я спасался тем, что проводил детские турниры", - рассказал Ващук.
Владислав Ващук выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2011 год, защищал цвета киевского "Динамо", одесского "Черноморца" и московского "Спартака".
- Корейский вингер "Тоттенхэма" Сон Хин-Мин побил рекорд узбекского форварда "Динамо" Максим Шацких по результативности азиатских футболистов в Лиге чемпионов.
- Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером".
- Испанский футболист "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале".
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-