Экс-футболист "Шахтера" обругал систему VAR после вылета "Манчестер Сити" с ЛЧ
18 апреля, 2019, 10:31
Экс-футболист "Шахтера" Фернандиньо, который играет за "Манчестер Сити", обругал систему видеоповторов VAR после вылета его команды с Лиги чемпионов
Об этом сообщил журналист Саймон Маллок в twitter.
Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет с Лиги чемпионов от "Тоттенхэма", который "Манчестер Сити" победил в ответном четвертьфинальном матче 4:3, но не прошел дальше из-за гостевого поражения 0:1.
"К черту VAR!" - сказал Фернандиньо журналистам после игры.
После просмотра видеоповторов турецкий рефери Джюнейт Чакыр не засчитал гол Рахима Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал "Манчестер Сити".
Asked Fernandinho for a word in the mixed zone. He gave me two: "Fuck VAR".- Simon Mullock (@MullockSMirror) 17 апреля 2019
- Напомним, 17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4: 3 , но вылетел с турнира из-за поражения в первом матче со счетом 0: 1.
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола эмоционально прокомментировал неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
- 17 апреля в другом матче 1/4 финала английский "Ливерпуль" разгромил португальский "Порту" .
- 16 апреля полуфиналистами Лиги чемпионов стали нидерландский "Аякс" и английский "Ливерпуль" .
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