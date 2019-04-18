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Экс-футболист "Шахтера" обругал систему VAR после вылета "Манчестер Сити" с ЛЧ


фото: REUTERS
Экс-футболист "Шахтера" Фернандиньо, который играет за "Манчестер Сити", обругал систему видеоповторов VAR после вылета его команды с Лиги чемпионов

Об этом сообщил журналист Саймон Маллок в twitter.

Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет с Лиги чемпионов от "Тоттенхэма", который "Манчестер Сити" победил в ответном четвертьфинальном матче 4:3, но не прошел дальше из-за гостевого поражения 0:1.

"К черту VAR!" - сказал Фернандиньо журналистам после игры.

После просмотра видеоповторов турецкий рефери Джюнейт Чакыр не засчитал гол Рахима Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал "Манчестер Сити".

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