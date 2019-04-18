Дожди идут из Украины. Синоптик рассказала, где сегодня еще капнет
18 апреля, 2019, 06:30
18 апреля дожди постепенно будут покидать территорию Украины, однако на западе, возможно, немного покапает
Прогноз погоды синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко.
На западе нашего государства преимущественно без осадков, лишь местами могут пройти дожди +8 .. + 12.
На севере осадков не ожидается, +10 ... +14.
На востоке Украины без осадков, +8 ... + 12
В центре сухо, осадков не ожидается, +10 ... +14.
На юге Украины тоже без осадков, температура воздуха +14.
В Киеве сухо, +12 ... + 14.
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