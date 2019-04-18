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Дебаты Порошенко и Зеленского: "Защити Украину" проведет марш, который завершится возле "Олимпийского"

Общественная инициатива "Защити Украину" объявила, что проведет 19 апреля марш, который завершится возле НСК "Олимпийский". На "Олимпийском" запланированы дебаты кандидатов в президенты

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Как объяснили организаторы мероприятия, речь идет о "мобилизации всех государственных сил, мобилизации против реванша, против российского вмешательства, против разворота курса страны и демонтажа государства".

Организаторы предлагают собраться на Михайловской площади в 14:00 и оттуда отправиться маршем к НСК "Олимпийский".

"Мы идем на НСК "Олимпийский", чтобы услышать ответы от кандидатов в президенты на главные вопросы, которые нас беспокоят: противодействие Кремлю, курс НАТО, защита украинского языка, продолжение реформ. Помните, акция носит исключительно мирный характер, не поддавайтесь на провокации. Российская повестка дня не должна победить ни до, ни после 21 апреля!" - говорится в обращении.

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