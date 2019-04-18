Дебаты Порошенко и Зеленского посетит глава наблюдателей Европарламента Ребекка Хармс

18 апреля, 2019, 15:50

Глава делегации наблюдателей от Европейского парламента во втором туре президентских выборов в Украине Ребекка Хармс намерена присутствовать на дебатах между кандидатами

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава делегации наблюдателей от Европарламента во 2-м туре президентских выборов в Украине, депутат Ребекка Хармс (Германия, группа "зеленых") прибудет в Киев в четверг вечером, говорится в сообщении.

"Ребекка Хармс планирует присутствовать на дебатах между двумя кандидатами в президенты в пятницу вечером. В субботу запланированы встречи с долгосрочными наблюдателями, кандидатами в президенты, членами Избирательной комиссии, представителями средств массовой информации и гражданского общества", - заявили в пресс-службе Хармс.

Отмечается, что в воскресенье политик посетит избирательные участки в Киеве.