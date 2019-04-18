Дебаты Порошенко и Зеленского посетит глава наблюдателей Европарламента Ребекка Хармс
18 апреля, 2019, 15:50
Глава делегации наблюдателей от Европейского парламента во втором туре президентских выборов в Украине Ребекка Хармс намерена присутствовать на дебатах между кандидатами
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Глава делегации наблюдателей от Европарламента во 2-м туре президентских выборов в Украине, депутат Ребекка Хармс (Германия, группа "зеленых") прибудет в Киев в четверг вечером, говорится в сообщении.
"Ребекка Хармс планирует присутствовать на дебатах между двумя кандидатами в президенты в пятницу вечером. В субботу запланированы встречи с долгосрочными наблюдателями, кандидатами в президенты, членами Избирательной комиссии, представителями средств массовой информации и гражданского общества", - заявили в пресс-службе Хармс.
Отмечается, что в воскресенье политик посетит избирательные участки в Киеве.
- Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском". Сторонников кандидатов разместят в разных секторах на стадионе .
- Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. ЦИК зарегистрировала на второй тур 2 тыс. 700 международных наблюдателей .
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