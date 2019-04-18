Чтобы овладеть навыком, мозгу требуется много коротких перерывов, - исследование

18 апреля, 2019, 16:51

Ученые из Национального института здоровья США обнаружили, что мозгу человека требуется несколько коротких перерывов для того, чтобы укрепить воспоминания о новых навыках

Об этом пишет Science Daily.

"Принято считать, что нам нужно "практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться", чтобы научиться чему-то новому. Но частый и короткий отдых не менее важен, чем практика", - говорит Леонардо Коэн, один из авторов исследования.

В эксперименте приняли участие несколько десятков добровольцев-правшей. Их посадили за компьютеры и показывали несколько цифр подряд. Затем людей попросили набирать цифры левой рукой в течение 10 секунд и сделать такой же по времени перерыв. Они повторили этот цикл 35 раз.

Все это время за мозговой активностью участников наблюдали ученые. "Я заметила, что мозговые волны добровольцев, казалось, менялись гораздо больше во время отдыха, чем во время сеансов печати", - говорит доктор Марлен Бенструп.

Проанализировав данные, ученые поняли, что основное обучение мозга происходило как раз во время отдыха - память о новом навыке, в данном случае о наборе символов левой рукой, укреплялась в перерывах между печатью.

Ученые предположили, что роль играет любой отдых, независимо от времени. Но когда добровольцы вернулись на следующий день и снова стали печатать левой рукой, они делали это гораздо медленнее. Длительный отдых результатов не дал.

"Наши результаты показывают, как важно оптимизировать время и конфигурацию интервалов отдыха, когда осваиваешь что-то новое. Это может быть очень важно при реабилитации пациентов после инсульта или при обучении игре на музыкальных инструментах у здоровых людей", - заявили исследователи.