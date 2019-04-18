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Болтон предостерег Россию от поддержки Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и другие страны должны обратить внимание на новые санкции США против Венесуэлы и не поддерживать президента Николаса Мадуро

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Новые санкции против Венесуэлы являются предупреждением для всех иностранных действующих лиц, в том числе для России, о недопустимости военной поддержки правительства Мадуро", - заявил Болтон.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против центрального банка Венесуэлы и его руководителя Илиан Теран.

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