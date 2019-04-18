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Boeing закончил испытания обновленного самолета 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии


фото: REUTERS
17 апреля завершилось последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением

Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг

Он отметил, что пилоты провели 120 тестовых полетов самолетов этой модели общей продолжительностью более 203 летных часа, используя усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета этой модели в Эфиопии.

"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", - сообщил Меленберг.

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