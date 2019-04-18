Boeing закончил испытания обновленного самолета 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии
Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг
Он отметил, что пилоты провели 120 тестовых полетов самолетов этой модели общей продолжительностью более 203 летных часа, используя усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета этой модели в Эфиопии.
"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", - сообщил Меленберг.
We're making steady progress on the path to certification for our 737 MAX software update thanks to the work of our Boeing pilots, engineers and technical experts. pic.twitter.com/DIHrhG2OOi- Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) April 18, 2019
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