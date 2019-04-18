Анатолий Андреев: "СБУ саботирует работу компании "Захід", затягивая таможенный контроль грузов из ЕС"

18 апреля, 2019, 10:37

Служба безопасности Украины блокирует работу николаевского ЧП "Захід". Предприятие импортирует архитектурное стекло из Европы, и государственная фискальная служба по указанию СБУ незаконно затягивает проведение таможенного досмотра грузов

Компания уже неоднократно безосновательно несла убытки в миллионы гривен. Вместе с тем российский импорт в этом же порту свободно проходит таможенный контроль в установленные законом сроки.

Информацию о блокировании работы ЧП "Захід" руководство компании обнародовало на пресс-конференции 17 апреля 2019 года. По словам собственника предприятия Анатолия Андреева, украинские правоохранители намеренно блокируют нормальное функционирование ЧП "Захід". Предприятие несет убытки, поскольку срывает поставки стекла на протяжении трех недель. "Наши партнеры пока не предъявляли нам финансовых претензий, но уже начали искать других поставщиков. Мы столкнулись с неправомерным превышением таможенной стоимости товаров и непризнанием преференций европейского происхождения товара. Это не вписывается ни в какие рамки – ни в моральные, ни этические, ни правовые", – отметил он.

Со своеволием со стороны СБУ сотрудники ЧП "Захід" сталкивались неоднократно за последнее время. С судна My Efecan 2 им запрещали выгружать растаможенный груз, для судна Nova представители таможенной службы Украины отказывались оформлять декларации на протяжении пяти дней, тогда как законодательно установлено, что таможенное оформление документов должно быть проведено в течение четырех часов.

Анатолий Андреев рассказал, что 4 департамент отдела "К" СБУ Николаевской области давит на работников таможни, чтобы они блокировали работу предприятия: "одним силовым ведомством давится на таможенников, чтобы они создавали проблемы нашему предприятию. Цинизм ситуации доходит до маразма".

Николаевская фирма импортирует грузы напрямую из Европы. Во время проверок сопроводительных документов нарушений не выявлено, все запросы к фирмам-производителям от таможенной службы Украины были подтверждены. Одновременно с блокировкой импорта из ЕС грузы от поставщиков из России проходят процедуру оформления таможенных документов беспрепятственно.

По данным компании, предприятие уже понесло убытки на сумму более 5 млн грн, контракты предприятия на грани срыва, более ста сотрудников ЧП "Захід" остались без работы, государство не получает налоги от предприятия. 1 апреля работники ЧП "Захід" вышли на протестный митинг под здание СБУ. Несмотря на это, конфликт с прохождением таможенного контроля суднами, которые везут грузы компании, до сих пор не решен.