Жена Зеленского заявила, что это она уговорила его не выходить к журналистам

17 апреля, 2019, 14:31

Жена кандидата в президенты Елена Зеленская заявила, что это она уговорила Владимира не выходить к журналистам

Об этом она заявила в интервью изданию " Апостроф ".

"Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. Я не советовала ему выходить к журналистам. На самом деле и без того много выходов, кому отказывают, но многим нет", - сказала она.

Также Зеленская сказала, что все успеть невозможно, а одна из претензий к Зеленскому заключается в том, что он неопытен.

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Жена кандидата в президенты сказала, что Зеленский все последние месяцы консультировался с экспертами.

"Это сложный процесс, это даже не обучение, это работа. Он должен вникнуть практически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", - сказала Зеленская.

Напомним, Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании несколько раз общался с журналистами. Главным каналом коммуникации этого кандидата в президенты является распространение видеороликов, которые становятся информационными поводами для новостей и материалов в СМИ. Позицию Зеленского также освещает его штаб, который направляет к средствам информации текстовые сообщения.

16 апреля Медиарух "Медиа по осознанный выбор" призвал Зеленского провести пресс-конференцию до официальной даты дебатов , то есть до 19 апреля, чтобы "обеспечить диалог с представителями медиа в частности и украинцами в целом".

Разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во втором туре составляет более 46%. В частности, за Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, а за действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.