Запуск "Северного потока-2" затянется как минимум на полгода, - Коболев

17 апреля, 2019, 11:08

Полноценный запуск "Северного потока-2" затянется на полгода или год

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью ТСН .

"Я бы так аккуратно сказал, что для полноценного запуска" Северного потока-2 "по сравнению с планом по 1 января 2020 уже можно добавлять полгода, а может и год", - отметил он.

Коболев назвал серьезной проблемой для "Газпрома" отказ Дании согласовать альтернативный вариант маршрута газопровода.

"Вместо этого им порекомендовали изучить возможность проложить газопровод по другому маршруту. По сути, это отказ от первого маршрута и переключение внимания Газпрома на следующий маршрут. Новый маршрут - это новое изучение, в частности, экологии, согласования с другими странами, это целый новый процесс. С точки зрения затягивания времени и затрат на проект для Газпрома это очень серьезная проблема. Любые отсрочки дают нам больше возможностей вести переговоры и хранят на долгий срок транзит по территории Украины. для Украины каждый месяц отсрочки этог в проект - это дополнительные $ 200-250 млн дохода ", - сказал глава" Нафтогаза ".

По мнению Коболева, "Турецкий поток", скорее всего, будет запущен 1 января 2020 года.

"Все объемы, которые Россия пустит по" Турецкому потока является ", будут сняты с нашей ГТС. Примерно 15 млрд куб. М в год. От общего объема прокачки это примерно 1/6 часть", - предположил он.

Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".

После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".

15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датском энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.

Северный поток-2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Длина газопровода составит 1,2 тыс. Км, а общая мощность с уже существующим "Северным потоком" - 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.