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Захватчики обстреляли Объединенные силы из БМП и запрещенных минометов

В среду, 17 апреля, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Все обстрелы оккупанты провели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Террористы били из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Николаевки, с 82-мм минометов - неподалеку Водяного, из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески, с автоматических станковых гранатометов - под Лебединским и Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новоселовки Второй.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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