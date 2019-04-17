Во Львове умер украинский политзаключенный, диссидент Валентин Мороз

17 апреля, 2019, 17:12

16 апреля, на 83-м году умер украинский историк и публицист, диссидент Валентин Мороз

Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.

"Стало известно, что 16 апреля скончался политзаключенный, публицист, историк Валентин Яковлевич Мороз. Община Львова выражает соболезнования родным и близким ", - сообщается.

"Политзаключенные - это люди, которые являются примером непреодолимого духа, которые не стояли в стороне, а собственными действиями, словом отстаивали свои взгляды. Именно таким был Валентин Мороз. Соболезнуем родным и близким, скорбим со всеми, кто знал Валентина Яковлевича", - отметил городской глава Львова Андрей Садовый.

Валентин Мороз родился 15 апреля 1936 года в селе Холонов, сейчас Гороховского района Волынской области в семье селян.

После окончания школы поступил на исторический факультет Львовского университета, затем в заочную аспирантуру (на очную не приняли из-за неудовлетворительной оценки по истории КПСС). Работал завучем и учителем сельской школы, а с 1964 года - преподавателем Луцкого пединститута, затем Ивано-Франковского пединститута.

Впервые его арестовали в сентябре 1965 года, а осудили по ст. 62 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда) к 4 годам лагерей. Наказание отбывал в Мордовии, откуда в самиздат выходит его "Репортаж из заповедника имени Берия".

После освобождения в 1969 году написал статьи "Среди снегов", "Хроника сопротивления", "Моисей и Датан".

1 июня 1970 года Валентина Мороза снова арестовали. Судебный процесс был закрытым с нарушениями законов, приговор - 14 лет по той же статье.