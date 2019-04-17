В Украине появился оператор нового рынка электроэнергии

17 апреля, 2019, 13:59

Кабинет министров Украины одобрил формирование новых структур для запуска реформированного рынка электрической энергии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы.

В частности, правительство распорядилось сформировать госпредприятие "Гарантированный покупатель" на базе одноименной филиала "Энергорынок" путем выделения имущества, прав и обязанностей для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии.

Таким же образом образуется госпредприятие "Оператор рынка" на базе одноименной филиала "Энергорынок" для выполнения функций оператора рынка электрической энергии.

Также сообщается, что предприятие будет преобразовано в акционерное общество. Создание соответствующих предприятий прописано в законе о рынке электроэнергии.