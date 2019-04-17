В Украине обновят форму банковских реквизитов
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сейчас соответствующие изменения вынесены на общественное рассмотрение. Они должны вступить в силу с 1 ноября 2019 года.
Так, в расчетных документах исчезнет строка "код банка".
"Это позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и привести нормативные акты Национального банка в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере", - объясняют в Нацбанке.
Отмечается, что после введения в Украине международного стандарта банковского счета - IBAN - в номере счета уже будет заложен код банка, поэтому соответствующая строка в банковских реквизитах уже не будет нужна.
В Украине IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов: код страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.
В общем введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.
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