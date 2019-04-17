В штабе Порошенко рассказали, какими они видят дебаты на "Олимпийском"

17 апреля, 2019, 14:32

За основу дебатов на стадионе должен быть взят порядок проведения дебатов на Общественном, который утвержден ЦИК

Об этом спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"За основу для проведения дебатов на" Олимпийском "должен быть взят порядок проведения дебатов для Общественного, который утвержден ЦИК. Хочу подчеркнуть ключевые моменты, чтобы задекларировать, что этот регламент является нашим видением, как должны проходить дебаты", - подчеркнул Медведев.

В частности, отмечается, что после вступительных слов кандидатов начинается дискуссия. Кандидаты ставят друг другу вопросы (а не журналисты, как это происходит во время пресс-конференции).

Продолжительность вопроса должна быть не более 1 минуты, ответы - не более 3 минут.

Также есть четкие требования к ведущему, который должен быть беспристрастным и избегать высказываний, которые могут быть агитационными, он не может комментировать или оценивать высказывания кандидатов.

"Единственное изменение, которое следует внести - это то, что нам кажется, что 1:00 мало, ведь вопросов накопилось много. Стоит расширить этот промежуток времени хотя бы до 90 минут. Надеемся, наш оппонент сможет выдержать такой интеллектуальный марафон и держать удар в течение 90 минут ", - добавил он.

Также отмечается, что представитель Порошенко в ЦИК обратится с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке дебатов. Хотят сформировать график 19 числа так, чтобы Порошенко был на стадионе на дебатах с Зеленским и принял участие в дебатах, предусмотренных законодательством.