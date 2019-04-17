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В российском прокате из фильма "Хеллбой" убрали упоминание Сталина и заменили его на Гитлера

В оригинальной версии фильма прокатчики заменили в российских субтитрах Сталина на Гитлера и "запикали" нецензурное обозначение мужского полового органа

Первым на это обратил внимание " КГ-Портал ".

О Сталине Хеллбой говорит, когда встречается с Бабой-Ягой. Герой вспоминает, что Баба-Яга то раз пыталась вызвать дух Сталина из некрополя.

Телеканал "Дождь" нашел оригинальную озвучку фильма и выяснил, что Хеллбой говорит: "I recall you tried to raise Stalin's ghost from a necropolis". В английской версии с российскими субтитрами, которая шла в кинотеатрах, Сталина в тексте прокатчики заменили на Гитлера, а в озвучке имя Сталин запикали.

Заменив Сталина на Гитлера в субтитрах, в его память тоже "запикали". В дублированной версии Сталина также заменили на Гитлера, но "глушить" фамилию не стали.

"Судьбу" Сталина и Гитлера в российской версии "Хеллбоя" повторило и слово "*** [мужской половой орган]", которое произносят на русском - его также убрали, используя звуковой сигнал.

  • Напомним, уровень одобрения россиянами Сталина побил исторический рекорд. По данным опроса "Левада-центра" 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории страны, почти половина - готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса об отношении россиян к Сталину: "Это выглядит как какая-то больная фантасмагория, такого абсурда не может быть! Но он есть, и он прогрессирует".

 

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