В России требуют отобрать у Ломаченко титул

17 апреля, 2019, 14:30

Промоутер российского боксера Романа Андреева Владимир Хрюнов заявил, что украинец Василий Ломаченко должен отказаться от пояса WBO или провести бой с его клиентом

Слова Хрюнова приводят российские СМИ.

"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Достаточно Василию заниматься фантазией - Майки Гарсия ... Роман Андреев с прошлого лета - обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты или оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, или немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко ", - сказал Хрюнов.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).