В России требуют отобрать у Ломаченко титул
17 апреля, 2019, 14:30
Промоутер российского боксера Романа Андреева Владимир Хрюнов заявил, что украинец Василий Ломаченко должен отказаться от пояса WBO или провести бой с его клиентом
Слова Хрюнова приводят российские СМИ.
"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Достаточно Василию заниматься фантазией - Майки Гарсия ... Роман Андреев с прошлого лета - обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты или оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, или немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко ", - сказал Хрюнов.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
- Напомним, 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кроллой назвал самым желанным соперником Майки Гарсию .
- Британский боксер Люк Кэмпбелл, который является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.
- Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко обманывает болельщиков .
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