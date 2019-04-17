В Пакистане погибли десятки людей из-за проливных дождей
Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Телеканал в свою очередь ссылается на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA).
Организация информирует, что от проливных дождей пострадали провинции Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере, 80 домов были повреждены.
Radio Pakistan сообщает, что грозы, сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в Пенджабе, Исламабаде и Кашмире. За последние сутки в Исламабаде выпало 57 мм осадков, в Равалпинди - 24 мм, Лахоре - 43 мм.
В частности, в провинции Белуджистан из-за наводнения, вызванного дождями, за последние четыре дня погибли 11 человек и еще восемь получили ранения.
Главный министр Пенджаба Сардар Усман Хан Буздар распорядился выделить все необходимые ресурсы на борьбу с последствиями продолжающихся проливных дождей и оказания помощи населению.
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