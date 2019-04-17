В мужских бородах больше микроорганизмов, чем в шерсти собак, - ученые

17 апреля, 2019, 17:25

Швейцарские исследователи из Hirslanden Clinic пришли к выводу о том, что в растительности на лице у мужчин больше патогенов, чем в собачьей шерсти

Об этом пишет FoxNews.

Такие результаты ученые получили после того, как взяли пробы у нескольких десятков мужчин и сопоставили их с аналогичными бактериальными пробами, взятыми из шерсти собак.

Все без исключения пробы мужчин продемонстрировали высокое количество микроорганизмов, и только в двух третях проб собачьей шерсти также отмечался повышенный уровень бактерий.

Дальнейшие исследования показали, что в семи пробах, взятых из мужских бород, содержались бактерии, которые представляют опасность для здоровья человека.