В мужских бородах больше микроорганизмов, чем в шерсти собак, - ученые
17 апреля, 2019, 17:25
Швейцарские исследователи из Hirslanden Clinic пришли к выводу о том, что в растительности на лице у мужчин больше патогенов, чем в собачьей шерсти
Об этом пишет FoxNews.
Такие результаты ученые получили после того, как взяли пробы у нескольких десятков мужчин и сопоставили их с аналогичными бактериальными пробами, взятыми из шерсти собак.
Все без исключения пробы мужчин продемонстрировали высокое количество микроорганизмов, и только в двух третях проб собачьей шерсти также отмечался повышенный уровень бактерий.
Дальнейшие исследования показали, что в семи пробах, взятых из мужских бород, содержались бактерии, которые представляют опасность для здоровья человека.
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