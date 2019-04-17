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В Киеве Porsche Panamera влетел в Mitsubishi Pajero, затруднено движение транспорта

В среду, 17 апреля, в Печерском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Porsche Panamera 4 e-hybrid и Mitsubishi Pajero Wagon

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По словам водителя Porsche Panamera, он двигался по ул. Ивана Мазепы в направлении площади Славы, когда вдруг перед ним на разворот пошел Mitsubishi Pajero. Все произошло быстро и водитель Porsche не успел затормозить. От удара Mitsubishi Pajero раскрутило на 180 градусов, из-за чего он еще и задним левым крылом врезался в заднее правое крыло Porsche. В конце автомобиль изменил направление движения и вылетел на встречную, остановившись в крайней правой полосе.

Девушка-водитель Mitsubishi находилась в шоковом состоянии, однако смогла объяснить, что у нее заклинило руль. Также она заявила, что когда уезжала, то смотрела в зеркало заднего обзора и Porsche там не видела, намекая, что Porsche двигался с превышением скорости.

Медики скорой оказали помощь пострадавшему водителю на месте. К счастью, девушке-водителю, ее подруге и собаке, находившимся в салоне внедорожника, помощь не понадобилась.

В результате ДТП существенно усложнилось движение от центра в направлении площади Славы, еще больше - от площади Славы в направлении ул. Грушевского, поскольку движение троллейбусов оказалось заблокированным. На месте ДТП работают патрульные полицейские.

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