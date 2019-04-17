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В Киеве на строительстве разбился мужчина

В среду, 17 апреля, в Голосеевском районе Киева от падения с высоты погиб мужчина

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Инцидент произошел на строительстве по ул. Голосеевской. Медики, прибывшие на место происшествия, уже не смогли помочь - травмы оказались смертельными.

Погибший - мужчина 1973 г. р. На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа.

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