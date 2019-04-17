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В ЕС заявили, что за последние пять лет Украина стала сильнее

Украина за последние пять лет стала крепче и должна оставаться в центре внимания международной политики

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в среду в Страсбурге, сообщает Укринформ.

"Это очевидно, что Украина изменилась. И сегодня, я убеждена, что она стала более прочной и устойчивой страной, чем была пять лет назад", - подчеркнула Могерини.

Высокий представитель ЕС выразила убеждение в необходимости уделять большое внимание ситуации в Украине и содержанию этого вопроса на самом высоком уровне европейской и международной повестки дня.

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