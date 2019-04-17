В Донецке демонтируют кафе "Сепар", чтобы построить мемориал Захарченко

17 апреля, 2019, 19:53

Боевики планируют демонтировать здание кафе "Сепар" в центре Донецка

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Это планируют сделать, чтобы на его месте построить мемориальный комплекс в честь предводителя так называемой "ДНР" Александра Захарченко, которого взорвали в кафе.

Сроки начала работ не уточняются.