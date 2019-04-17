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В Донецке демонтируют кафе "Сепар", чтобы построить мемориал Захарченко

Боевики планируют демонтировать здание кафе "Сепар" в центре Донецка

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Это планируют сделать, чтобы на его месте построить мемориальный комплекс в честь предводителя так называемой "ДНР" Александра Захарченко, которого взорвали в кафе.

Сроки начала работ не уточняются.

 

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