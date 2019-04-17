В Донецке демонтируют кафе "Сепар", чтобы построить мемориал Захарченко
17 апреля, 2019, 19:53
Боевики планируют демонтировать здание кафе "Сепар" в центре Донецка
Об этом сообщают Новости Донбасса.
Это планируют сделать, чтобы на его месте построить мемориальный комплекс в честь предводителя так называемой "ДНР" Александра Захарченко, которого взорвали в кафе.
Сроки начала работ не уточняются.
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