В Чили самолет врезался в дом, 6 погибших
17 апреля, 2019, 08:41
Легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате авиакатастрофы погиб пилот с пятью пассажирами на борту
Об этом сообщает издание 24Horas .
Также ранения получила женщина, которая в момент аварии самолета находилась поблизости.
Инцидент произошел в чилийском городе Пуэрто-Монт. На момент падения в доме никого не было. Он сразу же загорелся после того, как упал самолет на него. Вскоре огонь перекинулся на соседнее здание.
Правоохранители отмечают, что сейчас расследуют причины падения самолета.
Фото: Reuters
ÚLTIMO MINUTO | Grave accidente habría dejado al menos 2 personas fallecidas.- 24 Horas (@ 24HorasTVN) 16 апреля 2019 г.
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