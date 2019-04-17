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В Чили самолет врезался в дом, 6 погибших


фото: Reuters
Легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате авиакатастрофы погиб пилот с пятью пассажирами на борту

Об этом сообщает издание 24Horas .

Также ранения получила женщина, которая в момент аварии самолета находилась поблизости.

Инцидент произошел в чилийском городе Пуэрто-Монт. На момент падения в доме никого не было. Он сразу же загорелся после того, как упал самолет на него. Вскоре огонь перекинулся на соседнее здание.

Правоохранители отмечают, что сейчас расследуют причины падения самолета.

Фото: Reuters

 

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