В Британии новообразованная партия Brexit за 5 дней обошла в рейтингах консерваторов и лейбористов
Об этом сообщает Reuters.
Партия Brexit набирает 27% поддержки и на пять процентных пунктов опережает лейбористов, в которых 22%. За ними следуют консерваторы с 15%, далее - Партия зеленых с 10%. Об этом свидетельствует опрос YouGov для газеты The Evening Standard.
Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта, но Brexit отложили до конца октября, потому что парламент трижды отклонил соглашение о выходе из ЕС. Альтернативу соглашению, которое могло бы поддержать парламентское большинство, до сих пор не представлено.
О создании Партии Brexit Фарадж объявил только на прошлой недели. Партия создана в знак протеста из-за того, что Британия не смогла выйти из ЕС вовремя.
Выборы в Европейский парламент должны пройти с 23 по 26 мая.
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