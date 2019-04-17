В Британии новообразованная партия Brexit за 5 дней обошла в рейтингах консерваторов и лейбористов

17 апреля, 2019, 18:05

В Британии партия Brexit евроскептика Найджела Фараджа опережает лейбористов и консерваторов перед выборами в Европейский парламент в следующем месяце

Об этом сообщает Reuters.

Партия Brexit набирает 27% поддержки и на пять процентных пунктов опережает лейбористов, в которых 22%. За ними следуют консерваторы с 15%, далее - Партия зеленых с 10%. Об этом свидетельствует опрос YouGov для газеты The Evening Standard.

Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта, но Brexit отложили до конца октября, потому что парламент трижды отклонил соглашение о выходе из ЕС. Альтернативу соглашению, которое могло бы поддержать парламентское большинство, до сих пор не представлено.

О создании Партии Brexit Фарадж объявил только на прошлой недели. Партия создана в знак протеста из-за того, что Британия не смогла выйти из ЕС вовремя.

Выборы в Европейский парламент должны пройти с 23 по 26 мая.