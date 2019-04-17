В Англии нашли останки людей, принесенных в жертву
Ученые считают, что могильники, в которых были найдены останки, использовались для ритуальных захоронений и жертвоприношений, пишет Science Alert.
Находку обнаружили во время работ по прокладке трубопровода. Нил Холбрук, исполнительный директор Cotswold Archeology, объясняет, что новый водопровод Thames Water (установкой которого как раз и занималась бригада) предоставил ученым возможность осмотреть ряд ранее неизвестных археологических памятников.
"Данная находка дарит нам представление о верованиях людей, живших на территории Оксфордшира еще до римского завоевания. Данные некоторых источников свидетельствуют о том, что захоронение людей в ямах могут быть жертвоприношениями. Это открытие бросает вызов восприятию современного человека и позволяет лучше понять убеждения людей, живших на этих землях несколько тысячелетий назад", - рассказывает он.
У одного из скелетов кости ног были отделены и размещены по обе стороны от туловища, а руки подняты к голове. Череп другого человека также был изъят и закопан рядом с ногами.
Такие захоронения, которые отличаются от обычных могил, называют девиантными, и они, как считается, связаны со священными обрядами.
По словам специалистов, расчленение тел было характерно для британских племен железного века, до эпохиоккупации Римской империей. Человеческие останки, а также найденные вместе с ними кости животных и предметы домашнего обихода были вывезены с места раскопок для дальнейшей экспертизы.
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