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Украина в очередной раз напомнила РФ об иммунитете украинских моряков от судебного преследования


фото: rfe
МИД Украины выразило протест из-за решения суда в РФ о продлении срока содержания под стражей для украинских моряков

Об этом говорится в заявлении МИД в Facebook.

"Мы хотели бы еще раз напомнить, что военно-морские суда и его персонал на борту судна имеют полный иммунитет в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) и не могут быть арестованы, задержаны или подвергнуты судебному иску со стороны иностранных государств", - говорится в заявлении.

  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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