Украина в очередной раз напомнила РФ об иммунитете украинских моряков от судебного преследования

17 апреля, 2019, 15:57

МИД Украины выразило протест из-за решения суда в РФ о продлении срока содержания под стражей для украинских моряков

Об этом говорится в заявлении МИД в Facebook.

"Мы хотели бы еще раз напомнить, что военно-морские суда и его персонал на борту судна имеют полный иммунитет в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) и не могут быть арестованы, задержаны или подвергнуты судебному иску со стороны иностранных государств", - говорится в заявлении.