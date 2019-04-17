Украина приостановила действие военного соглашения в рамках СНГ
17 апреля, 2019, 14:00
17 апреля Кабинет министров приостановил для Украины действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ)
Соответствующие документы опубликовал РБК-Украина.
На заседании Кабмин решил прекратить действие соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники в 1995 году.
Также прекращается действие протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующей сделки.
Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны.
- Напомним, 12 февраля в МИД заявили, что Украина фактически завершила выход из СНГ.
- 5 апреля министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина завершает пересмотр соглашений, заключенных в рамках СНГ , но не участвует ни в каких мероприятиях Содружества, поскольку официально вышла из нее.
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