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Украина приостановила действие военного соглашения в рамках СНГ

17 апреля Кабинет министров приостановил для Украины действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ)

Соответствующие документы опубликовал РБК-Украина.

На заседании Кабмин решил прекратить действие соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники в 1995 году.

Также прекращается действие протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующей сделки.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны.

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