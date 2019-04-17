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Ученые обнаружили на Титане жидкие углеводородные озера и моря

На самом большом спутнике Сатурна - Титане - обнаружили жидкие углеводородные озера и моря. Во время последнего сближения с Титаном космический аппарат Cassini показал беспрецедентный вид на эти метановые озера

В двух статьях, опубликованных в журнале Nature Astronomy, исследователи сообщают, что некоторые из этих озер имеют глубину более 100 метров и питаются от метановых осадков в течение тысяч лет; другие же имеют глубину всего в несколько миллиметров и "живут" только один сезон.

Кроме Земли, Титан - единственный объект в Солнечной системе с явным свидетельством о стабильной жидкости на своей поверхности. Но эта жидкость - не вода, а углеводороды, такие как метан.

Из-за низких температур, которые в среднем составляют -180 ° C в течение дня, эти углеводороды стабильны на поверхности. Однако, несмотря на очевидные различия между Титаном и Землей есть удивительное сходство. Подобно водному циклу на Земле, Титан также обладает полным "гидрологическим циклом" метана, соединяющего атмосферу, поверхность и недра космического объекта.

Специалисты утверждают, что некоторые озера имеют глубину не менее 105 метров. Авторы предполагают, что озера Титана существуют уже тысячелетия и созданы метановым дождем, который открыл поверхностные породы. Специалисты также отмечают, что резервуары увеличиваются в объеме, благодаря притоку углеводородов в результате осадков, количество которых превышает их отток через почву.

Также ученые говорят об обнаружении "призрачных озер" - неглубоких прудов, которые испарялись или стекали в землю при переходе Титана от зимы к весне. Исследователи также отмечают, что некоторые из озер Титана находятся на больших высотах.

"Измерения показывают, что эти озера, как и другие в северной полярной области, отдаленные от больших морей, имеют высоту поверхности жидкости в сотни метров над уровнем моря. Таким образом, они, вероятно, питаются местными осадками", - утверждают специалисты.

Справка:

Титан - крупнейший спутник Сатурна, и второй (после Ганимеда) по величине спутник в Солнечной системе. Как показали наблюдения астрономов, на его поверхности есть горы и многочисленные озера и моря, что делает Титан единственным, кроме Земли, космическим телом в Солнечной системе, у которого на поверхности есть жидкость.

Как показали данные аппарата "Кассини" , химический состав жидкости на Титане заметно отличается от состава воды в земных водоемах: озера и моря спутника состоят, в основном, из этана (76-79%), пропана (7-8%) и метана ( 5-10%).

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  • Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона . Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
  • Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало видео , в котором собрал наиболее популярные снимки прошлого года.

 

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