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У Зеленского заявили, что все кадровые решения принимает именно кандидат

Все кадровые решения в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского принимает лично он

Об этом заявила Ирина Венедиктова, советник Зеленского по правовым вопросам, передает Общественное .

На вопрос журналиста, кто же из команды Зеленского заниматься внешней политикой, советник указала - "это вопрос не ко мне, у нас есть первое лицо".

"У нас все решения принимаются Владимиром Александровичем Зеленским", - отметила Венедиктова.

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