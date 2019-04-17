У Зеленского заявили, что все кадровые решения принимает именно кандидат
17 апреля, 2019, 22:51
Все кадровые решения в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского принимает лично он
Об этом заявила Ирина Венедиктова, советник Зеленского по правовым вопросам, передает Общественное .
На вопрос журналиста, кто же из команды Зеленского заниматься внешней политикой, советник указала - "это вопрос не ко мне, у нас есть первое лицо".
"У нас все решения принимаются Владимиром Александровичем Зеленским", - отметила Венедиктова.
- Напомним, Петр Порошенко сократил отставание от Владимира Зеленского перед вторым туром президентских выборов.
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