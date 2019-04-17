У украинских моряков в российском СИЗО отобрали военную форму
17 апреля, 2019, 19:26
Украинские военнопленные моряки, которых доставили в Лефортовский районный суд Москвы, одеты в гражданскую одежду
Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, который находится на заседании Лефортовского районного суда Москвы.
По его словам, украинских военнопленных моряков, которых доставили в Лефортовский суд Москвы (Россия), встречали аплодисментами и криками "Свободу!".
"Так сегодня встречали наших военных в российском суде! Моряк Вячеслав Зинченко в майке ФК "Шахтер". Моряк Андрей Опрыско в майке с Че. Военную форму у них отобрали", - отметил Цимбалюк.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-