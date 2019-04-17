У украинских моряков в российском СИЗО отобрали военную форму

17 апреля, 2019, 19:26

Украинские военнопленные моряки, которых доставили в Лефортовский районный суд Москвы, одеты в гражданскую одежду

Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, который находится на заседании Лефортовского районного суда Москвы.

По его словам, украинских военнопленных моряков, которых доставили в Лефортовский суд Москвы (Россия), встречали аплодисментами и криками "Свободу!".

"Так сегодня встречали наших военных в российском суде! Моряк Вячеслав Зинченко в майке ФК "Шахтер". Моряк Андрей Опрыско в майке с Че. Военную форму у них отобрали", - отметил Цимбалюк.