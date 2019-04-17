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У украинских моряков в российском СИЗО отобрали военную форму

Украинские военнопленные моряки, которых доставили в Лефортовский районный суд Москвы, одеты в гражданскую одежду

Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, который находится на заседании Лефортовского районного суда Москвы.

По его словам, украинских военнопленных моряков, которых доставили в Лефортовский суд Москвы (Россия), встречали аплодисментами и криками "Свободу!".

"Так сегодня встречали наших военных в российском суде! Моряк Вячеслав Зинченко в майке ФК "Шахтер". Моряк Андрей Опрыско в майке с Че. Военную форму у них отобрали", - отметил Цимбалюк.

  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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