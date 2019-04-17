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Трамп в Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020 от Демократической партии

Об этом он написал в Twitter .

По его мнению, наиболее вероятными соперниками на следующих выборах от Демократической партии станут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Он также отметил, что "сумасшедший Берни Сандерс и соня Джо Байден" выступают против лучшей экономики в истории США.

"С нетерпением жду встречи с кем бы то ни было. Упокой Господь их души", - подчеркнул Трамп.

Отметим, по данным опросов портала RealClearPolitics, если бы на выборах президента США Трамп соревновался с Берни Сандерсом, то проиграл бы ему.

Напомним, ранее сообщалось, что у Трампа появился первый конкурент на выборах президента США. В частности, накануне зарегистрировался первый кандидат от Республиканской партии Билл Вельд, который, возможно, будет соперничать с действующим президентом на праймериз.

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