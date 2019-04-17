Трамп в Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020

17 апреля, 2019, 11:22

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020 от Демократической партии

Об этом он написал в Twitter .

По его мнению, наиболее вероятными соперниками на следующих выборах от Демократической партии станут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Он также отметил, что "сумасшедший Берни Сандерс и соня Джо Байден" выступают против лучшей экономики в истории США.

"С нетерпением жду встречи с кем бы то ни было. Упокой Господь их души", - подчеркнул Трамп.

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 апреля 2019 г.

Отметим, по данным опросов портала RealClearPolitics, если бы на выборах президента США Трамп соревновался с Берни Сандерсом, то проиграл бы ему.

Напомним, ранее сообщалось, что у Трампа появился первый конкурент на выборах президента США. В частности, накануне зарегистрировался первый кандидат от Республиканской партии Билл Вельд, который, возможно, будет соперничать с действующим президентом на праймериз.