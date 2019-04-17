Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, двое раненых военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения. По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено, еще четверо - ранены.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских войск: из минометов и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе Гнутово; из минометов калибра 120 мм - вблизи Талаковка; из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Марьинки; с гранатометив- в районе Широкино; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского; с стрелкового оружия - возле Новотроицкого.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Свободного; с стрелкового оружия - вблизи Зайцево.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.
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