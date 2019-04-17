//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, двое раненых военных

16 апреля вооруженные формирования россиян на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения. По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено, еще четверо - ранены.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских войск: из минометов и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе Гнутово; из минометов калибра 120 мм - вблизи Талаковка; из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Марьинки; с гранатометив- в районе Широкино; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского; с стрелкового оружия - возле Новотроицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Свободного; с стрелкового оружия - вблизи Зайцево.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать