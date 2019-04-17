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Спасают себя от вымирания: самые толстые в мире попугаи провели рекордный сезон размножения

Самые толстые в мире попугаи, какапо, которые обитают исключительно на территории Новой Зеландии и находятся на грани вымирания, провели рекордный сезон размножения

Как пишет The Guardian , в 147 птиц, которые остались, родилось 74 детей - ученые надеются, что это спасет вид от вымирания.

На сегодняшний день в мире осталось лишь 147 взрослых какапо, хотя несколько сотен лет назад были одними из самых распространенных птиц в Новой Зеландии. Причиной их вымирания стали интродуцированные вредители и уничтожение традиционной среды обитания из-за строительства ферм.

Прежде считалось, что какапо вымерли, пока в 1970-х годах на острове Стюарт, в южной части страны, не было обнаружено несколько десятков птиц. Наименьших показателей популяция достигла в 1977 году - тогда в живых находились только 18 птиц, а к середине 1990-х годов их численность достигла 50.

Для размножения попугаев исследователи высадили несколько сотен деревьев рифму, южного вида хвойных деревьев, плодами которых питаются какапо.

В результате попугаи провели рекордный сезон размножения - в этом году вылупился 74 птенцов, 60 из которых, как ожидается, доживут до зрелого возраста. Сорок девять из 50 самок в этом году откладывали яйца. Последний рекордный сезон размножения был в 2016 году, когда вылупились 37 птенцов.

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