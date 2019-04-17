Сегодня дожди еще не покинут территорию Украины

17 апреля, 2019, 06:30

17 апреля Украина еще не покинут дожди, температура не превысит +14

Прогноз погоды синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко.

На западе Украины прогнозируют местами дожди - + 8 ... + 11.

+ 11 ... + 13 градусов будет в северных областях.

На востоке нашего государства местами дожди, + 10 ... + 12.

В центре также будет дождь, температура воздуха +12.

На юге дождь также пройдет, и будет + 10 ... + 14 градусов тепла.

В Киеве дождь, +9 ... +11.