Сегодня дожди еще не покинут территорию Украины
17 апреля, 2019, 06:30
17 апреля Украина еще не покинут дожди, температура не превысит +14
Прогноз погоды синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко.
На западе Украины прогнозируют местами дожди - + 8 ... + 11.
+ 11 ... + 13 градусов будет в северных областях.
На востоке нашего государства местами дожди, + 10 ... + 12.
В центре также будет дождь, температура воздуха +12.
На юге дождь также пройдет, и будет + 10 ... + 14 градусов тепла.
В Киеве дождь, +9 ... +11.
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