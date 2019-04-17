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СБУ не дала РФ получить персональные данные украинских избирателей


фото: ssu.gov.ua
В Днепропетровской области СБУ прекратила передачу персональных данных украинских избирателей в Россию

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жительница Каменска Днепропетровской области с помощью специализированных форумов в интернете пыталась сбыть базу данных, которая насчитывала личную информацию и контактные телефоны полтора миллиона граждан Украины.

Среди "клиентов" данных правоохранители обнаружили граждан РФ, вероятно, представителей российских спецслужб, которые имели целью использовать базу данных для "телефонного терроризма" накануне и во время проведения выборов президента Украины. Предполагалось, что такие звонки должны были повлиять на ход избирательного процесса и делегитимизировать его результаты.

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