СБУ не дала РФ получить персональные данные украинских избирателей

17 апреля, 2019, 16:54

В Днепропетровской области СБУ прекратила передачу персональных данных украинских избирателей в Россию

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жительница Каменска Днепропетровской области с помощью специализированных форумов в интернете пыталась сбыть базу данных, которая насчитывала личную информацию и контактные телефоны полтора миллиона граждан Украины.

Среди "клиентов" данных правоохранители обнаружили граждан РФ, вероятно, представителей российских спецслужб, которые имели целью использовать базу данных для "телефонного терроризма" накануне и во время проведения выборов президента Украины. Предполагалось, что такие звонки должны были повлиять на ход избирательного процесса и делегитимизировать его результаты.