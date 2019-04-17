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С июля всем детям до 18 лет в Польше государство будет платить 500 злотых


фото: money24
От 1 июля 2019 года все дети и молодежь в Польше до 18 лет имеют право получать 500 злотых (более 100 евро) в месяц

Об этом сообщает "Польское радио".

До сих пор такая помощь была назначена только на второго и каждого последующего ребенка в семье.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, расширение программы - это ответ на риск ослабления роста ВВП:

"Это должно служить улучшению демографии Польши, чтобы была молодежь, которая позже будет работать и на нашу пенсию, и на экономическое развитие всей страны".

Представители правительства обращают внимание, что поддержка семей имеет ключевое влияние на улучшение общей демографической и экономической ситуации.

Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская добавила, что программа "Семья 500+" уже сейчас влияет на демографию:

"Показатель деторождаемости - 1,45 - это всего от 1997 года".

После изменений бенефициарами программы "Семья 500+" станет почти 7 млн детей.

Также возрастут расходы из государственного бюджета на 9,5 млрд злотых.

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