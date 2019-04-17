С июля всем детям до 18 лет в Польше государство будет платить 500 злотых
Об этом сообщает "Польское радио".
До сих пор такая помощь была назначена только на второго и каждого последующего ребенка в семье.
По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, расширение программы - это ответ на риск ослабления роста ВВП:
"Это должно служить улучшению демографии Польши, чтобы была молодежь, которая позже будет работать и на нашу пенсию, и на экономическое развитие всей страны".
Представители правительства обращают внимание, что поддержка семей имеет ключевое влияние на улучшение общей демографической и экономической ситуации.
Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская добавила, что программа "Семья 500+" уже сейчас влияет на демографию:
"Показатель деторождаемости - 1,45 - это всего от 1997 года".
После изменений бенефициарами программы "Семья 500+" станет почти 7 млн детей.
Также возрастут расходы из государственного бюджета на 9,5 млрд злотых.
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