Роналду впервые за 9 лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

17 апреля, 2019, 10:49

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду впервые за девять лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Mister Chip В Twitter.

Роналду выбыл из Лиги чемпионов после того, как в 1/4 финала "Аякс" одолел "Ювентус" ( 2: 1 ) и по сумме двух матчей оставил туринцев за бортом турнира.

В сезоне-2009/10 "Реал", за который тогда выступал португалец, выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, уступив "Лиону".

Cristiano está fuera de las semis de Champions League por primera vez desde 2010 El Real Madrid está fuera de las semis de Champions League por primera vez desde 2010.



Típico matrimonio que se divorcia y acaban los dos llorando por los bares de la ciudad cada noche pic.twitter.com/7AAcJEi4dk - MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 16 апреля 2019 г.

Напомним, "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".

В другом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в следующий раунд.

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