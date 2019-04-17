//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Роналду впервые за 9 лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Нападающий туринской команды Криштиану Роналду впервые за девять лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Mister Chip В Twitter.

Роналду выбыл из Лиги чемпионов после того, как в 1/4 финала "Аякс" одолел "Ювентус" ( 2: 1 ) и по сумме двух матчей оставил туринцев за бортом турнира.

В сезоне-2009/10 "Реал", за который тогда выступал португалец, выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, уступив "Лиону".

  • Напомним, "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
  • В другом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в следующий раунд.

Читайте также: Лига чемпионов: определились первые полуфиналисты

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать