Роботы-собаки Boston Dynamics научились буксовать грузовик

17 апреля, 2019, 11:20

Компания Boston Dynamics выпустила ролик, на котором 10 роботизированных собак SpotMini буксуют грузовик

Видеоролик опубликован на YouTube-канале Boston Dynamics.

Работы Boston Dynamics уже умеют танцевать под фанк - по крайней мере, они попадают в ритм песни Uptown Funk музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса. Теперь роботизированные собаки научились тянуть грузовик.

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