Роботы-собаки Boston Dynamics научились буксовать грузовик
17 апреля, 2019, 11:20
Компания Boston Dynamics выпустила ролик, на котором 10 роботизированных собак SpotMini буксуют грузовик
Видеоролик опубликован на YouTube-канале Boston Dynamics.
Работы Boston Dynamics уже умеют танцевать под фанк - по крайней мере, они попадают в ритм песни Uptown Funk музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса. Теперь роботизированные собаки научились тянуть грузовик.
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- К этому Boston Dynamics опубликовала новые видео со своими работами : Atlas научился перепрыгивать через препятствия, а работа Spot показали на прогулке по строительной площадке.
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