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Роботы-собаки Boston Dynamics научились буксовать грузовик

Компания Boston Dynamics выпустила ролик, на котором 10 роботизированных собак SpotMini буксуют грузовик

Видеоролик опубликован на YouTube-канале Boston Dynamics.

Работы Boston Dynamics уже умеют танцевать под фанк - по крайней мере, они попадают в ритм песни Uptown Funk музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса. Теперь роботизированные собаки научились тянуть грузовик.

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  • К этому Boston Dynamics опубликовала новые видео со своими работами : Atlas научился перепрыгивать через препятствия, а работа Spot показали на прогулке по строительной площадке.
  • Специалисты из японских университетов Тохоку и Хокайдо был разработан робот, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли .
  • Искусственный интеллект создал собственную религию : физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
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