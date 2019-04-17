//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Иуда, козляра, мерзость". Гончаренко и Червоненко чуть не подрались в прямом эфире

В студии одного из украинских телеканалов чуть не подрались народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта Евгений Червоненко

Конфликт между ними в студии "112 Украина" вспыхнул, когда политики начали вспоминать свое политическое прошлое, сообщает Еспресо.TV .

Червоненко обозвал своего оппонента Иудой, на что тот назвал его перебежчиком.

"Ты (Червоненко - ред.) был сначала за Кучму, потом за Ющенко, потом за Януковича, сейчас за Тимошенко", - заявил Гончаренко.

Червоненко это не понравилось, он встал со своего места и поднял руку на Гончаренко, однако между ними стали ведущие. После этого Гончаренко назвал своего соперника "мерзостью", а также предателем №1. В ответ Червоненко назвал его "козлярой".

Затем к спору присоединился Нестор Шуфрич, который тоже пообещал побить Гончаренко, если тот не успокоится. Также он обвинил Гончаренко в том, что тот поддерживает сейчас Зеленского.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать