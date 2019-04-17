"Иуда, козляра, мерзость". Гончаренко и Червоненко чуть не подрались в прямом эфире
Конфликт между ними в студии "112 Украина" вспыхнул, когда политики начали вспоминать свое политическое прошлое, сообщает Еспресо.TV .
Червоненко обозвал своего оппонента Иудой, на что тот назвал его перебежчиком.
"Ты (Червоненко - ред.) был сначала за Кучму, потом за Ющенко, потом за Януковича, сейчас за Тимошенко", - заявил Гончаренко.
Червоненко это не понравилось, он встал со своего места и поднял руку на Гончаренко, однако между ними стали ведущие. После этого Гончаренко назвал своего соперника "мерзостью", а также предателем №1. В ответ Червоненко назвал его "козлярой".
Затем к спору присоединился Нестор Шуфрич, который тоже пообещал побить Гончаренко, если тот не успокоится. Также он обвинил Гончаренко в том, что тот поддерживает сейчас Зеленского.
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