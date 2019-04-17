//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Порту" - "Ливерпуль": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Порту" принимает английский "Ливерпуль"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первой игре в Англии "Ливерпуль" победил "Порту" со счетом 2: 0, благодаря голам Наби Кейта и Фирмино.

Лига чемпионов

1/4 финала. Ответный матч

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

Первый матч - 0: 2

17 апреля, Порту, стадион "Драгау"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать