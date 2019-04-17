"Порту" - "Ливерпуль": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов
17 апреля, 2019, 09:00
Сегодня в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Порту" принимает английский "Ливерпуль"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первой игре в Англии "Ливерпуль" победил "Порту" со счетом 2: 0, благодаря голам Наби Кейта и Фирмино.
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответный матч
"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)
Первый матч - 0: 2
17 апреля, Порту, стадион "Драгау"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома "Порту" 2: 0 .
- 14 апреля в 34-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Челси" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнире .
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