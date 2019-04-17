"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
17 апреля, 2019, 08:00
Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает "Тоттенхэм"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом матче 1/4 финала "Тоттенхэм" 9 апреля победил дома "Манчестер Сити" со счетом 1: 0. Победный гол забил Сон Хин Мин.
Лондонцы в этой игре потеряли своего лучшего бомбардира Гарри Кейна, который из-за травмы выбыл до конца сезона.
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия)
Первый матч - 0: 1
17 апреля, Манчестер, стадион "Этихад"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити" со счетом 1: 0.
- Во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил серьезную травму и выбыл до конца сезона .
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