"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

17 апреля, 2019, 08:00

Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом матче 1/4 финала "Тоттенхэм" 9 апреля победил дома "Манчестер Сити" со счетом 1: 0. Победный гол забил Сон Хин Мин.

Лондонцы в этой игре потеряли своего лучшего бомбардира Гарри Кейна, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

Лига чемпионов

1/4 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия)

Первый матч - 0: 1

17 апреля, Манчестер, стадион "Этихад"

Начало - 22:00

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