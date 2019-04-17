Путин заявил, что переговоров нормандской четверки в его графике нет
17 апреля, 2019, 17:27
В Кремле заявили, что с российской стороной никто не обсуждал возможность проведения встречи лидеров "нормандского формата" в июне
Об этом сказал президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.
По словам Путина, у него в рабочем графике таких переговоров нет.
"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - сказал он.
- Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии может пройти встреча в "нормандском формате".
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