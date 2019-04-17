Путин заявил, что переговоров нормандской четверки в его графике нет

17 апреля, 2019, 17:27

В Кремле заявили, что с российской стороной никто не обсуждал возможность проведения встречи лидеров "нормандского формата" в июне

Об этом сказал президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

По словам Путина, у него в рабочем графике таких переговоров нет.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - сказал он.