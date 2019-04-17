//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Путин заявил, что переговоров нормандской четверки в его графике нет

В Кремле заявили, что с российской стороной никто не обсуждал возможность проведения встречи лидеров "нормандского формата" в июне

Об этом сказал президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

По словам Путина, у него в рабочем графике таких переговоров нет.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать