Психические расстройства у животных и негативное влияние на детей: Супрун рассказала об опасностях контактных зоопарков

17 апреля, 2019, 08:29

Руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала об опасностях контактных зоопарков и почему их следует запретить

Об этом Супрун написала в Facebook.

Она рассказала, что многие животные страдают, живя в условиях контактного зоопарка, а посетители зоопарков - рискуют заболеть опасные болезни.

Причины, почему не стоит посещать такие зоопарки и почему их следует запретить следующие: