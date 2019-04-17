Психические расстройства у животных и негативное влияние на детей: Супрун рассказала об опасностях контактных зоопарков
17 апреля, 2019, 08:29
Руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала об опасностях контактных зоопарков и почему их следует запретить
Об этом Супрун написала в Facebook.
Она рассказала, что многие животные страдают, живя в условиях контактного зоопарка, а посетители зоопарков - рискуют заболеть опасные болезни.
Причины, почему не стоит посещать такие зоопарки и почему их следует запретить следующие:
- Условия содержания животных. В большинстве контактных зоопарков звери на всю жизнь лишаются выгула, пространства для прогулок и условий для нормального размножения. В таких зоопарках животные имеют недостаточно пространства. Звери часто страдают от недостатка свежего воздуха, света, от избыточного веса и недостатка движения. Из-за этого они погибают гораздо раньше, чем если бы остались жить в естественной среде.
- Животные могут иметь психические расстройства. От постоянного контакта с людьми, ограниченного пространства, тяжелых условий для нормальной жизни и размножения у животных часто появляется стереотипное поведение. Они постоянно ходят, покачивают головой, раскачиваются из стороны в сторону, ударяясь в стенки вольера, сидят неподвижно на одном месте или даже кусают сами себя - это все признаки стресса, депрессии, скуки и психоза.
- Опасность для ребенка. Самой распространенной травмой в контактных зоопарках есть укусы и царапины от животных. Часто посещение зоопарка заканчивается в травмпункте.
- Негативное влияние на ребенка. Некоторые родители считают, что контактные зоопарки учат детей гармоничному сосуществованию с животными и взаимодействия с природой. На самом деле такое взаимодействие должно происходить именно в естественной среде животные, а не в закрытом помещении со стеклянными клетками. Поэтому такая "развлечение" формирует у ребенка искаженное представление о том, что животное является не более чем игрушкой в руках человека.
- Распространения заболеваний. Надо помнить, что дикие животные являются носителями большого количества заболеваний. Среди них кампилобактериоз, сальмонеллез, листериоз, бруцеллез и многие другие.
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