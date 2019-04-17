//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство предложит ВР ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Израилем


фото: vesti-ukr
Кабинет Министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина" .

Как сообщалось, в апреле прошлого года делегации Украины и Израиля предварительно подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли между странами. В июне глава МИД Павел Климкин во время заседания совместной украинский-израильской комиссии по вопросам торговли согласовал Соглашение о свободной торговле.

  • 21 января 2019 Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ , согласно которой Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - на товары агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.
  • Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильского Кнессета.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать