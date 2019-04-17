Правительство предложит ВР ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Израилем
17 апреля, 2019, 13:33
Кабинет Министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина" .
Как сообщалось, в апреле прошлого года делегации Украины и Израиля предварительно подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли между странами. В июне глава МИД Павел Климкин во время заседания совместной украинский-израильской комиссии по вопросам торговли согласовал Соглашение о свободной торговле.
- 21 января 2019 Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ , согласно которой Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - на товары агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.
- Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильского Кнессета.
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