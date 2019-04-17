Правительство предложит ВР ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

17 апреля, 2019, 13:33

Кабинет Министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина" .

Как сообщалось, в апреле прошлого года делегации Украины и Израиля предварительно подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли между странами. В июне глава МИД Павел Климкин во время заседания совместной украинский-израильской комиссии по вопросам торговли согласовал Соглашение о свободной торговле.