Порошенко анонсировал уменьшение полномочий президента

17 апреля, 2019, 15:36

Об этом сообщается в его Twitter.

"Президент Украины Порошенко живет в условиях Конституции 2004 года. Я не стремился и не буду стремиться к расширению полномочий. И полномочия мы будем уменьшать, в частности, в части децентрализации, когда должности глав ОГА будут ликвидированы и введен институт префектов", - говорится в сообщении .