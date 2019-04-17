Порошенко анонсировал уменьшение полномочий президента
17 апреля, 2019, 15:36
Президент Украины Петр Порошенко выступил за уменьшение полномочий главы государства
Об этом сообщается в его Twitter.
"Президент Украины Порошенко живет в условиях Конституции 2004 года. Я не стремился и не буду стремиться к расширению полномочий. И полномочия мы будем уменьшать, в частности, в части децентрализации, когда должности глав ОГА будут ликвидированы и введен институт префектов", - говорится в сообщении .
Президент Украины Порошенко живет в условиях Конституции 2004 года. Я не стремился и не буду стремиться к расширению полномочий. И полномочия Президента мы будем уменьшать, в частности, в части децентрализации, когда должности глав ОГА будут ликвидированы и введен институт префектов.- Петр Порошенко (@poroshenko) 17 апреля 2019 г.
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