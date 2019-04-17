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Порошенко анонсировал уменьшение полномочий президента


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко выступил за уменьшение полномочий главы государства

Об этом сообщается в его Twitter.

"Президент Украины Порошенко живет в условиях Конституции 2004 года. Я не стремился и не буду стремиться к расширению полномочий. И полномочия мы будем уменьшать, в частности, в части децентрализации, когда должности глав ОГА будут ликвидированы и введен институт префектов", - говорится в сообщении .

 

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